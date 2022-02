Atlético do Mindelo começa defesa do título com vitória frente ao Real Sociedade

27/02/2022 22:57 - Modificado em 27/02/2022 22:57

A equipa do Atlético do Mindelo, iniciou este fim-de-semana, a defesa do título de campeão regional de Andebol Sénior masculino em São Vicente com uma vitória por 37-34.

Entrar a ganhar, essa era a grande prioridade do Atlético Clube do Mindelo no arranque do Campeonato regional de Andebol Sénior masculino, no Polidesportivo Oeiras e acabou por conseguir este resultado, com uma vitória com pouca margem contra a equipa do Real Sociedade, vencedor do Torneio de Abertura desta temporada 2021/2022.

E tal como apontavam as previsões, o jogo foi pautado pelo equilíbrio, com rigor defensivo de parte a parte e o marcador não registou durante todo o jogo muita diferença pontual, com o Atlético o Mindelo, sempre na frente me terminou a primeira parte a vencer por 18-15.

Na segunda parte, mais ousados a defender e a atacar, o Real entrou mais forte e correram atrás do resultado, e conseguiram o empate a 20 golos.

Resultado que não se manteve muito tempo no placar, com o Atlético aproveitando de boas jogadas ofensivas, terminou a partida a vencer com três golos de vantagem.

Alex Brito (5) do Atlético do Mindelo e Fretson Rodrigues do Real Sociedade (13) foram os melhores marcadores com oito golos cada.

Quem também esteve em evidencia foi o Guarda Redes Hugo Melicio do Real Sociedade, mas insuficiente impedir a derrota da sua equipa.