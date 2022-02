Putin acusa Kiev de não aproveitar oportunidade para negociar

27/02/2022 12:24 - Modificado em 27/02/2022 12:26

O Presidente russo, Vladimir Putin, acusou a Ucrânia de não aproveitar “a oportunidade” de conversações que quer impor na Bielorrússia, país de onde a Rússia lançou parte da invasão da Ucrânia.

“A delegação russa encontra-se na cidade bielorrussa de Gomel e está pronta para negociar com os representantes de Kiev. Estes, mostrando incoerência, não aproveitaram esta oportunidade até agora”, declarou Putin durante uma chamada telefónica com o primeiro-ministro isrealita, Naftali Bennett, segundo um comunicado do Kremlim.

publico.pt/ Euro news