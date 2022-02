27/02/2022 10:48 - Modificado em 27/02/2022 11:00

A embaixada da China na Rússia qualificou os Estados Unidos de “ameaça real ao mundo”.Neste sábado (26), os diplomatas chineses retuitaram uma imagem compartilhada anteriormente por Zhao Lijian, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, que enumera os países que foram bombardeados por Washington desde a Segunda Guerra Mundial.

“Nunca se esqueçam quem é a verdadeira ameaça ao mundo”, lê-se na imagem.

Among the 248 armed conflicts that occurred in 153 regions across the world from 1945 to 2001, 201 were initiated by the #US, accounting for 81% of the total number. pic.twitter.com/Kjn81VIVXP— Chinese Embassy in Russia 中国驻俄罗斯大使馆 (@ChineseEmbinRus) February 25, 2022