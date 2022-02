Falcões do Norte vai este sábado à eleições para a direção com lista única

25/02/2022 23:01 - Modificado em 25/02/2022 23:56

O Clube Desportivo Falcões do Norte vai eleger este sábado, 26, a próxima direção do clube para o biénio 2022-2024, com a presença de uma lista única encabeçada pelo então presidente João Dias.

Desde 2017 à frente do Falcões do Norte João Dias, deverá ser novamente escolhido para a continuidade a frente do clube onde espera alavancar a aposta nas modalidades de salão, com destaque para o andebol, basquetebol e volei.

Recentemente em declarações à imprensa, o presidente revelou que em 2017 o Falcões tinha 187 sócios pagantes e dependia de algumas parcerias, mas que neste momento tem quase 700 sócios. Estes mesmos sócios que neste sábado, 26, vão às urnas dar o seu parecer sobre a gestão de João Dias.

Nisto afirmou que o Falcões já se tornou um clube financeiramente sustentável, adiantando que a organização desportiva tem um orçamento mais robusto e consegue levá-lo à prática. A meta é chegar aos 1000 sócios este ano e continuar a apostar no apoio dos emigrantes amigos do clube.

Disputados oito jogos, o clube está no meio da tabela com 11 pontos, ou seja, numa posição que lhe permite alcançar a manutenção na liga principal. Aliás, Dias acredita na possibilidade de o clube fazer uma segunda volta melhor, tendo em conta a solidez do plantel.