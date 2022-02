Covid-19: Ativos mantém-se após quatro novas infeções e quatro recuperados

25/02/2022 22:27 - Modificado em 25/02/2022 22:28

Os casos ativos de covid-19 em Cabo Verde mantiveram-se inalterados nas últimas 24 horas, visto que houve o registo de quatro novos casos da doença e também quatro recuperados.

De acordo com o Boletim Epidemiológico desta sexta-feira, 25, as autoridades sanitárias anunciaram hoje a descoberta de mais quatro novas infecções por SARS-CoV-2, num dia em que se somam mais quatro recuperados da doença e que Praia volta a figurar entre os concelhos com casos activos.

Do total de 453 resultados recebidos, somam-se quatro casos novos positivos registados nos concelhos de São Vicente (dois), Praia (um) e Boa Vista (um), enquanto que os quatro recuperados são de Tarrafal e Sal, com dois cada.

Com estas actualizações, o País passa a contabilizar 20 casos activos, 55.407 casos recuperados, 401 óbitos, 43 óbitos por outras causas e nove transferidos, perfazendo um total de 55.880 casos positivos acumulados.

No sentido de mitigar as consequências da pandemia de covid-19 em Cabo Verde, o Ministério da Saúde apela às pessoas para que adiram à campanha de vacinação contra a covid-19 que está a decorrer em todo o País, para que todos possam estar mais protegidos o mais rápido possível.

Reforçou, igualmente, o apelo para que as pessoas cumpram o distanciamento social, usem máscara e pratiquem a higiene das mãos e demais recomendações das autoridades sanitárias, para evitar a propagação da covid-19.