Governo está a tentar localizar cidadãos cabo verdianos que vivem Ucrânia

25/02/2022 12:35 - Modificado em 25/02/2022 12:35

As autoridades cabo-verdianas estão a fazer diligências no sentido de localizar cabo-verdianos que vivem na Ucrânia. O ministro das comunidades, Jorge Santos, afirma que tem notícias de cabo-verdianos e luso-caboverdianos residentes naquele país europeu.

“Temos que ter informações fiáveis e por isso daí a necessidade de um outro eixo que estamos a desenvolver com o ministério dos negócios estrangeiros que é alargar o máximo possível a rede de consulados honorários”, avança Jorge Santos.

O mesmo acrescentou que o país não tem cônsul honorário na Ucrânia e que a embaixada da Rússia, neste momento, está fechada, mas, indica que Cabo Verde tem cooperação com países amigos, principalmente com Portugal.

A operação de identificação dos cabo-verdianos que vivem na Ucrânia está a ser conduzida pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, através da embaixada de Cabo Verde em Bruxelas.

Desde da madrugada de quinta-feira, que a Ucrânia está a enfrentar uma invasão militar da Rússia, com registos de vários mortos.

Nesta sexta-feira, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse que a Ucrânia está a defender-se sozinha e lamentou que as forças mais poderosas do mundo estejam a observar de longe e sustentou que as sanções internacionais são insuficientes.

Os chefes de governo e de estado da União Europeia acordaram sanções que serão finalmente adotadas hoje no conselho extraordinário de ministros dos negócios estrangeiros em Bruxelas.

O presidente norte americano, Joe Biden, também anunciou que os Estados Unidos e aliados vão reforçar as sanções à Rússia e que o dispositivo da NATO na Alemanha será reforçado com tropas norte-americanas.

RCV