Estudo: Seis em dez adultos não aguenta mais de um dia sem telemóvel

25/02/2022 11:31 - Modificado em 25/02/2022 11:33

Um estudo levado a cabo pela HMD Global, responsável por lançar alguns telemóveis da Nokia, procurou perceber o nível de dependência que os utilizadores têm em relação a este tipo de dispositivos móveis.

Deste estudo fizeram parte duas mil pessoas no Reino Unido e as conclusões indicam que seis em dez adultos não consegue aguentar mais de um dia sem o telemóvel, com três em dez a dizer que nunca sai de casa sem ser na companhia do dispositivo. Mais de metade dos participantes (55%) diz mesmo que a perspetiva de ficar sem bateria a meio do dia é um “pesadelo”.

O estudo também procurou perceber quais são as utilizações mais populares para os dispositivos móveis, com a maioria a indicar que usa os respetivos telemóveis para captar fotografias, ver as horas, ver a meteorologia, enviar e-mails e ver notícias.

www.noticiasaominuto.com