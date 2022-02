Oficial: F1 retira Grande Prémio da Rússia do Mundial de 2022

25/02/2022 11:28 - Modificado em 25/02/2022 11:28

É oficial. O Grande Prémio da Rússia está fora do Mundial de 2022 da Fórmula 1. Depois de uma reunião entre a FIA, os responsáveis da Fórmula 1 e as 10 equipas da grelha, a F1 resolveu cancelar a ida o Grande Prémio no circuito de Sochi, marcado para o fim de semana de 23 a 25 de setembro.

“O Mundial de Fórmula 1 visita países de todos os cantos do mundo que partilham de uma visão positiva de unir as pessoas e as suas nações”, começa por informar a F1 através de um comunicado.

“Nós temos acompanhado a situação na Ucrânia com tristeza e choque, mas com esperança de uma reviravolta e resolução pacífica para a presente situação. Esta quinta-feira à noite, a F1, a FIA e as equipas discutiram a posição do nosso desporto e a conclusão, incluindo a visão de todas as partes interessadas, é que torna-se impossível manter o Grande Prémio da Rússia perante as atuais circunstâncias”, escrevem ainda.

Recorde-se que ontem, quinta-feira, Sebastian Vettel foi uma das vozes ativas contra a realização do Grande Prémio em solo russo, afirmando mesmo que não iria marcar presença caso a corrida não fosse cancelada.

Também Max Verstappen deixou a garantia de que não via com bons olhos a ida da Fórmula 1 à Rússia.

“Quando um país está em guerra, não é correto corrermos lá”, afiançou o campeão do mundo em título.

A Haas retirou todas as decorações alusivas ao patrocinador russo Uralkali do seu monolugar e Gunther Steiner, chefe da equipa norte-americana, não garantiu a continuidade de Nikita Mazepin, piloto russo, quando questionado sobre o tema.

