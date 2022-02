Kitesurf: Matchú Lopes afina baterias “em casa” para Mundial que arranca em Espanha

Quarto posicionado no “ranking” mundial da modalidade, o kitesurfista internacional cabo-verdiano Matchú Lopes, campeão do mundo de 2016, nos Marrocos, encontra-se na ilha do Sal onde afina as baterias na praia de Kite para o Mundial de 2022, que arranca Junho, em Espanha.

Em entrevista ao Inforpress, o atleta, que passou a competir por Espanha, “para evitar constrangimentos burocráticos na obtenção de vistos”, revelou que o circuito mundial arranca em Junho em Espanha, ao que se seguem as etapas das ilhas Maurícias, Marrocos e Rio do Janeiro (Brasil), onde será realizada a final da temporada.

Explicou que nas provas das ilhas Maurícias e do Rio do Janeiro tradicionalmente se sente “bastante confortável”, pelo que promete continuar a preparar e trabalhar, de forma a conciliar a competição com o vasto calendário promocional do patrocinador, no âmbito do qual terá de viajar pela Itália, França, Alemanha e América do Sul, num calendário “muito cheio”.

Matchu Lopes, 29 anos, disse que se sente tranquilo e “super contente” por estar a competir “sem grandes sobressaltos” no que mais gosta, com “a moral bem alta”, e por se encontrar em Cabo Verde, onde, na última temporada, alcançou o segundo lugar, ao perdeu a final para um australiano, por falta de ondas na sua última bateria.

Frisou que na última temporada teve um calendário muito difícil, marcado por uma lesão séria, provocada por uma onda na Boa Vista, mas que “vai competir para alcançar o pódio e que se vier o primeiro lugar seria realmente ‘cool’”, pois que quer estar também na Indonésia entre as melhores ondas.

O arranque do circuito de Kitesurf de 2022 estava inicialmente marcado para a praia de Ponta Preta, em Santa Maria, mas referiu que supostamente por motivos de falta de patrocínios foi cancelado.

C/Inforpress