“Se voltasse a nascer outra vez seria árbitro de futebol” – Vítor Lima

24/02/2022 23:46 - Modificado em 24/02/2022 23:48

Antigo árbitro de futebol, Vítor Rocha Lima esteve presente em várias decisões dentro do campo. Começou a dar os primeiros passos aos 16 anos de idade, quando apitou um jogo de futebol pela primeira vez e, em 2016, após 25 anos de carreira nacional e internacional, “pendurou o apito”.

Para trás fica na memória do ex-árbitro, grandes momentos da sua carreira. De São Vicente, passando por outras ilhas ao continente Africano, foram centenas de jogos, entre os quais dois jogos de apuramento para a Copa do Mundo de Futebol, um para o Brasil e outro para África do Sul.

Uma vida à volta do futebol. “Cada jogo teve sua importância e foram tratados da mesma maneira”. E hoje, em vez de estar no campo em cima dos lances, fica sentado na bancada principal do Estádio Adérito Sena, São Vicente a acompanhar os jogos. O motivo? Assiste à prestação dos árbitros do Conselho Regional de Arbitragem de São Vicente, da qual é presidente.

Em entrevista ao Notícias do Norte, exatamente no local onde esteve boa parte da sua vida, no Estádio Adérito Sena, revelou quais os momentos mais marcantes da sua vida como juiz das partidas de futebol, os ensinamentos adquiridos entre outros.

“Quis sempre ser o mais justo possível, falhei muitas vezes, mas nunca o fiz de forma premeditada”, afirma.

Ele foi um dos principais árbitros do futebol nacional, conforme currículo. Vítor Lima diz que a imagem que acredita ter deixado no futebol nacional, particularmente de São Vicente, é a de um árbitro competente, que conquistou credibilidade, rigor e profissionalismo acima de todos os outros.

A influência pela arbitragem se deu por conta de um amigo, nos seus 16 anos, num jogo na sua zona, que acabou por despertar-lhe o “bichinho” da arbitragem. Formou e teve 25 anos em exercício de funções.

Já tem seis anos que “pendurou o apito”, aos 45 anos, e agora dirige o Conselho de Arbitragem da Associação Regional de Futebol de São Vicente.

Para trás ficam mais de vinte Jogos internacionais, entre os quais a Liga dos Campeões de África, Taça África, apuramento Mundial de Futebol por duas vezes, o de Brasil e África do Sul, bem como os grandes confrontos nacionais e no regional de São Vicente.

Vinte e cinco anos de muita coisa boa. Deixa escapar que quando começou a sua mãe, conhecendo o futebol, sabia que estaria na boca do povo, principalmente pelos insultos e ofensas que teria que ouvir e que muitas vezes, que sobre sempre com o nome das mães metida ao barulho.

“Vivi muitas coisas com a arbitragem”, momentos que diz ficaram marcados na alma”.

Relembra um clássico no Estádio da Várzea, Santiago, quando ainda era de terra batida e não tinha relva. Bem como um jogo na Nigéria que era o árbitro principal. “O ambiente era ensurdecedor. Estavam presentes mais de 50 mil pessoas. Teve outro na Argélia contra a seleção da Uganda e ainda jogo da Liga dos campeões africanos.

Em São Vicente, disse que lhe marcou o jogo, um clássico entre o Mindelense x Académica, nos primeiros anos de carreira e uma final do nacional de futebol entre duas equipas da Praia.

Jogos que diz, marcaram a sua vida de forma positiva. E em Marrocos disse que viveu um momento espetacular, que a marca na memória. Onde a equipa de Cabo Verde foi aplaudida pelos milhares de adeptos no local.

Apesar de ter almejado mais, disse que ainda ficou por conseguir alcançar alguns objetivos. E sem ressentimentos lembra os dias de glória, com o apito na mão, o seu uniforme trajado, preparado física e mentalmente, para dirigir os jogos. Faça Sol ou chuva.

“Sempre tentei sempre o mais correto possível, já que um árbitro tem que estar bem preparado físico para acompanhar o jogo e mentalmente para lidar com possíveis acontecimentos dentro do campo e tinha que estar preparado para tudo”.

Final, realça “são vinte e dois egos diferentes dentro do campo e temos que lidar com cada um”, refere este árbitro que agora acompanha os jogos nas bancadas.

Acredita que foi um bom profissional durante a sua carreira e comparado com agora, diz que a arbitragem em São Vicente aumentou de nível. “Temos jovens empenhados e com um futuro promissor” aponta.

Aos 52 anos de idade, quer agora passar a sua experiência e conhecimentos aos mais novos. “Se pudesse nascer outra vez escolheria ser árbitro. É uma paixão. Estou de saída do Conselho de arbitragem, mas vou continuar a acompanhar de perto e ajudar naquilo que posso”, refere.

Questionado sobre as maiores dificuldades de um juiz de futebol, diz que é aplicar conhecimentos, competências em questão de segundos são as principais dificuldades de um árbitro. “Num lance temos três segundos para tomar uma decisão. É algo que se aprende na prática, com erros e acertos, mas sempre com a intenção de melhorar a cada dia”.

Contudo, frisa que tudo pode acontecer dentro do campo e por mais que haja uma boa prestação, sempre ficam marcados pelos erros, e isso é uma das partes mais complicadas desta função, que é por vezes o juiz e o carrasco de um jogo.

“Todos criticam a arbitragem em São Vicente. Mas o que temos são árbitros de bancada que não sabem, na prática, como funciona. A arbitragem é feita por pessoas de coragem e que são apaixonadas por ela. Qualquer falha que um árbitro faz, todos caem em cima, independentemente da gravidade ou não”, lamenta.

Mas essa foi uma das suas motivações quando esteve nesta posição. E sustenta que as críticas dão alento para voltar mais motivados, tal como acontece atualmente com os árbitros do Conselho Regional de Arbitragem de São Vicente.

E lembra que durante um jogo, “ninguém entra em campo para prejudicar a equipa A ou B. Somos seres humanos e às vezes, também cometemos falhas. Mas para os adeptos, jogadores, dirigentes, isso não pode acontecer, porque, afirmam que é propositado”.

Arbitragem em São Vicente está num bom patamar, prosseguiu Vítor Lima, assegurando que as vezes são os jogos que não têm qualidade e as pessoas voltam para a arbitragem. “Ela está com um bom nível, desde os mais velhos até aos mais novos”, salientou.

Diz que é preciso que o Conselho de Arbitragem Nacional volte a olhar para os árbitros de São Vicente defende que existem profissionais de qualidade e que precisa, acrescentou, de mais investimentos para aumentar ainda mais a arbitragem cabo-verdiana”.

Segundo Victor Lima, é necessário aproveitar os jovens valores, pois, há uns árbitros que estão a caminhar para a parte final das suas carreiras, visto que, uns têm já 42, 43 e 44 anos de idade.

Elvis Carvalho