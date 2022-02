Regional sofre interregno e dá lugar à 2ª eliminatória da Taça São Vicente

24/02/2022 22:47 - Modificado em 24/02/2022 22:47

Este fim-de-semana, o Campeonato Regional de Futebol de São Vicente vai dar lugar à segunda eliminatória da Taça de São Vicente.

Com quatro equipas da primeira divisão e três da segundona na luta pela conquista do título, conquistado na época 2019 pelo Mindelense que levantou o troféu mais uma vez na sua história e que está nesta fase da prova, o Estádio Adérito Sena recebe os jogos para encontrar os semifinalistas da competição com o São Pedro (2ª. divisão) já apurado para a próxima fase, por via de sorteio.

Sete equipas, Académica do Mindelo, Batuque, Derby, Ponta d’Pom (2ª. divisão), Calhau (2ª. divisão), Mindelense e São Pedro (2ª. divisão), são as equipas apuradas para a primeira eliminatória.

A abrir a 2ª eliminatória da Taça, o embate entre Académica e Batuque certamente será o jogo, cabeça cartaz desta ronda, que opõe duas equipas da primeira divisão. Este jogo está marcado para às 12 horas de sábado, 26.

O segundo jogo do dia com início às 14 horas irá opor as formações do Derby e do Ponta d´ Pom, um dos representantes da segunda divisão.

O último jogo do dia e da eliminatória está marcado para às 16 horas, novamente entre uma equipa da primeira divisão, neste caso o Mindelense (detentor do troféu) e a formação do Calhau da segunda divisão.

De acordo com o calendário da prova, as meias-finais estão agendadas para 19 de março, enquanto que a final da competição está marcada para o dia 23 de Abril, no Estádio Adérito Sena.