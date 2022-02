Covid-19: São Vicente com quase 83% das crianças e adolescentes vacinadas com primeira dose

24/02/2022 22:39 - Modificado em 24/02/2022 22:39

Dados do Ministério da Saúde apontam que em São Vicente, já vacinou 82,9% das crianças e adolescentes com uma primeira dose de vacina da Pfizer contra a covid-19.

Conforme o MS, em São Vicente há um total de 6.547 alunos das faixas etárias de 12 a 17 anos, para serem vacinados contra a covid-19, sendo que mais de metade já estão imunizados, faltando apenas 17,1% serem inoculados.

A vacinação de adolescentes dos 12 aos 17 anos de idade continua, e as estatísticas apontam que a nível nacional já estão vacinados 44.732 adolescentes com a primeira dose que representa 75,5% da estimativa de 59.217.

Praia é o concelho com mais doses aplicadas com um acumulado de 13.796 adolescentes vacinados, o mesmo que dizer 81,5%.

Tarrafal de São Nicolau está à frente com uma taxa de cobertura de 95,7%, seguido de Ribeira Brava 94,7, São Lourenço dos Órgãos com 91,4, São Domingos 85,1, Porto Novo 83,3, Paúl 83,3, São Vicente com 82,9, Ribeira Grande de Santo Antão com 82,2, Praia 81,5 e Maio com 80,9%.

Tarrafal tem agora 53,1% de adolescentes vacinados. São Salvador do Mundo 55,2% e Mosteiros 56,1% continuam, apesar do ligeiro aumento, com as mais baixas taxas de cobertura.

O número de adultos vacinados com a primeira dose é de 85,4%, com a segunda 73%.