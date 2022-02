Covid-19: São Vicente e Sal dividem os 6 novos casos nas últimas 24 horas

24/02/2022 22:33 - Modificado em 24/02/2022 22:40

Cabo Verde contabilizou esta quinta-feira, 24, seis novas infeções provocadas pela covid-19, num dia em que não houve o registo de novos recuperados da doença, aumentando para 20 os casos ativos. Na ilha de São Vicente foi anunciada mais uma morte de alguém infectado, mas por outras causas.

Os seis novos casos detetados nas últimas 24 horas pertencem as ilhas de São Vicente e do Sal que contabilizaram três infeções cada. Em São Vicente os três casos saíram da analise de 69 amostras, ao passo que no Sal os três casos foram encontrados a partir da analise de 53 amostras.

Já a nível nacional foram analisadas um total de 332 amostras, que revelaram os seis casos positivos, com a taxa de positividade a situar nos 1,8%.

São Vicente registou ainda uma morte de alguém infectada com a covid-19, mas o MS revela que foram por outras causas.

Cabo Verde tem neste momento 20 casos ativos, 401 óbitos, 43 por outras causas, 9 transferidos para os seus países, ainda 55.403 recuperados de um total de 55.876 casos acumulados.