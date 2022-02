Santo Antão/Ribeira Grande: Fundo da Descentralização disponibiliza 18 mil contos a promoção de atividades geradoras de rendimento

O montante de 18 mil contos destinado ao município da Ribeira Grande de Santo Antão, no âmbito do Fundo da Descentralização, é direcionado a projetos reservados a promoção de atividades geradoras de rendimento nomeadamente a requalificação do Mercado Municipal da Ribeira Grande, os caminhos vicinais do Concelho e o empoderamento das associações comunitárias

Segundo o presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande (CMRG), Orlando Delegado, abrange 4 vertentes, a começar da requalificação do Mercado Municipal da Ribeira Grande.

“Queremos que em termos das atividades do mercado, possam ser estendidos a rua pedonal que fica à volta. A câmara tornou essa rua intransitável em termos de viaturas, e nós queremos que nesse espaço criar condições para abrigar aqueles que no dia-a-dia procuram a cidade para vender os seus produtos, mas também como um centro de feiras e exposições”, explica Orlando Delgado.

Como forma de promover a atividade turística, a edilidade diz que a ideia é resgatar os antigos caminhos vicinais que davam à cidade Ribeira Grande, aqueles que ligavam Ribeira Grande/Porto Novo, através da construção de um Miradouro no ponto mais alto.

No tocante às associações comunitárias, que também estão incluídas no projeto do Fundo de Descentralização, a intenção é empoderar essas agremiações, contribuindo assim para o desenvolvimento das Comunidades.

“Nessa fase escolhemos as associações de Garça de Cima, de Corda e do João Afonso. Estas associações vinham trabalhando, sobretudo, em termos da transformação agroindustrial”, enumera Delgado que diz que as mesmas já têm alguma experiência e que a autarquia quer trabalhar no empoderamento.

A CMRG tem a partir de agora um prazo de 9 meses para executar os projetos. O projeto Fundo de Descentralização do município da Ribeira Grande foi apresentado oficialmente esta quinta-feira neste concelho.

RCV