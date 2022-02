Banco Mundial disponibiliza seis milhões de dólares para reabilitação de casas das famílias mais carenciadas

24/02/2022 15:51 - Modificado em 24/02/2022 15:51

O Primeiro-Ministro, Ulisses Correia e Silva, avançou durante a sessão parlamentar ordinária que decorre desde quarta-feira, 23 fevereiro, que já há uma verba de 6 milhões de dólares para a reabilitação de habitações das famílias mais pobres.

“Um programa de reabilitação de casas das famílias mais pobres vai ser executado. Já há votação no orçamento de Estado. Temos 6 milhões de dólares do Banco Mundial para a aplicação e vamos mobilizar mais recursos assim como o programa de habitação social”, anuncia Ulisses Correia e Silva.

Ainda no decurso das medidas e dentro de um pacote de 1,9 milhões de contos, o chefe do executivo adianta ainda que as famílias mais pobres vão ter acesso a água, esgotos e sanitários, através de um financiamento de 800 mil contos do Fundo do Ambiente de 2022 a 2024.

O executivo prevê ainda o aumento da taxa de cobertura social de água e eletricidade que representa neste momento 200 mil contos.

“Portanto, nós estamos a intervir com vários instrumentos, várias áreas de intervenção para cobrir todos os concelhos do país para podermos num prazo da nossa legislatura conseguirmos eliminar a pobreza extrema no país”, garante Ulisses Correia e Silva.

A segunda sessão plenária de fevereiro, que acontece de 23 a 25 do corrente, foi antecipada de uma sessão solene especial de boas-vindas ao presidente da Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe, Delfim das Neves, que se encontra de visita a Cabo Verde.

A Sessão Ordinária deste mês acontece com o primeiro-ministro sob o tema “o papel do Estado na mitigação da crise económica e social e o seu impacto na vida das famílias e das empresas”.

AC – Estagiária