Luís Semedo é nomeado comissário para jogo da Liga dos Campeões Africanos

24/02/2022 15:44 - Modificado em 24/02/2022 15:44

A Confederação Africana de Futebol (CAF) nomeou Luís ‘Lito’ Manuel Semedo como comissário do jogo da Liga dos Campeões Africanos entre Esperance Tunis e Etoile Sahel, ambas equipas tunisinas, para a terceira jornada do Grupo C, na partida a ser disputada no Estádio Olympique, em Túnis, Tunísia.

Conforme nota da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), Lito Semedo será o comissário, o responsável máximo, na partida onde a equipa de arbitragem é da Gâmbia, num jogo que acontece este sábado, 26 de fevereiro.

No ano passado, Luís Semedo foi nomeado por diversas vezes como comissário em jogos de qualificação para o Mundial e o CAN, bem como partidas da Liga dos Campeões, no nosso continente.

A FCF diz-se “satisfeita” com a nomeação de Lito Semedo, uma vez que “engrandece o nome de Cabo Verde no futebol africano e mostra o prestígio e a confiança que a CAF tem depositado na FCF e nos seus agentes desportivos”.

A primeira nomeação do ano foi para Ariana Fermino, que foi comissária do jogo entre Guiné-Bissau entre Burkina Faso, no jogo da primeira mão do play-off de acesso à fase final do CAN 2022, em feminino.

AC – Estagiária