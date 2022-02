Interrupção das aulas nada têm a ver com o período do carnaval e das cinzas – Diretor Nacional da Educação

O Diretor Nacional da Educação, Adriano Moreno, garante que a interrupção das aulas de 28 de fevereiro a 2 de março, nada tem a ver com o período do carnaval e das cinzas, duas manifestações culturais cuja comemoração ficou condicionada com a declaração do estado de contingência.

“O calendário escolar é independente destas manifestações de carnaval e cinzas. Servem para outros momentos que nos permite monitorar o sistema e fazer outras ações indispensáveis ao desenvolvimento curricular”, sublinha Adriano Moreno.

O diretor nacional da educação explica que a interrupção letiva tem outros contornos que nada têm que ver com festas Adriano Moreno adianta que “o calendário escolar deve ser comprido de forma como foi aprovado sem nenhuma alteração”.

Tendo em conta os sucessivos atrasos no ano passado e que boa parte dos conteúdos não foram lecionados e confrontados com esta questão, Moreno explica que o calendário do ano letivo foi preparado para este fim.

“O calendário do ano letivo foi preparado precisamente para tentar recuperar as interrupções, encurtando as férias letivas. O período entre o segundo e o terceiro trimestre será muito curto e ali nos permitirá ganhar algum tempo que já foi perdido”, esclarece o Diretor Nacional da Educação.

Em relação às interrupções do final de fevereiro e meados de março, o mesmo avança que estão a decorrer algumas formações a nível da supervisão pedagógica, do pré-escolar, mas também ao nível da revisão curricular que está em curso e que é necessário colocar os professores.