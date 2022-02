Santo Antão: Empreendimento Palmeira da Cruz Eco-Lodge já tem certificado de registo de investimento

24/02/2022 00:49 - Modificado em 24/02/2022 00:50

Em construção na localidade de Chã de Pires, na Ribeira Grande, ilha de Santo Antão, empreendimento turístico Palmeira da Cruz Eco-Lodge, já recebeu o certificado de registo de investimento. Situado

De acordo com informações avançadas na página da Cabo Verde TradelInvest, trata-se de um investimento belga de 46 milhões de escudos e vai criar 12 postos de trabalho. A 21 de Janeiro, o Governo, através do Ministério do Turismo e das Finanças, tinha atribuído o estatuto de utilidade turística de instalação ao empreendimento.

Este empreendimento contará com vilas separadas por uma área para produção de verduras e hortaliças, que se destinam ao consumo do Eco-Lodge, terá um total de 12 quartos. Fica localizado numa zona piscatória e de forte produção agrícola e tem também como objectivo a preservação e recuperação do património natural, paisagístico e cultural da região.

A Cabo Verde TradeInvest numa publicação na sua página oficial, refere que com essa finalidade, os seus promotores irão implementar medidas de reutilização da água para a irrigação das plantas, tratamento ecológico para resíduos sólidos e captação de águas pluviais para a rega de zonas de cultivo e jardinagem, acrescentou, realçando que esta é uma alternativa de ecoturismo que dará um forte empurrão ao desenvolvimento local da região.