FCF e Académica do Mindelo lamentam falecimento de Zeca Marinho

24/02/2022 00:32 - Modificado em 24/02/2022 00:54

A Federação Cabo-verdiana de Futebol e a Associação Académica do Mindelo, lamentaram hoje o falecimento do ex-internacional Zeca Marinho, um “atleta que não sabia jogar mal”.

A FCF em nota remetida à imprensa, diz que recebeu a notícia do falecimento do antigo jogador do Castilho, Ribeira Bote, Académica e de outros clubes com imensa dor e tristeza.

Para a mesma fonte, trata-se de uma grande perda para o futebol de S. Vicente e nacional, pois Zeca Marinho foi antigo convocado da seleção nacional, “demonstrando sempre uma grande capacidade técnico-física e enorme elegância “.Era um atleta que não sabia jogar mal”, afirma a direção da FCF, que endereça à família enlutada os seus sentidos pesares por essa “perda irreparável “.

Já a Associação Académica do Mindelo também lamenta pela perda física de um jogador do clube e presta por isso, solidariedade a toda a família.