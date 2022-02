Covid-19: Mesmo com diminuição de novos casos Sal torna-se na ilha com mais casos ativos

Apesar da diminuição diária de novos casos positivos de covid-19, a ilha do Sal com 9 continua sendo a ilha com mais casos ativos da doença,. Nesta quarta-feira, 23, o país registou mais 6 novos casos e 7 recuperados.

As autoridades sanitárias notificaram mais 7 recuperados e outros 6 casos novos de infecção por Sars-coV-2 nas últimas 24 horas, de um total de 449 amostras analisadas nos laboratórios de virologia do País.

Segundo o boletim epidemiológico, os 6 novos casos foram notificados nos concelhos do Sal (5) e São Vicente (1).

Já os 7 recuperados estão distribuídos por Sal (4), Ribeira Brava de São Nicolau (2) e Tarrafal de Santiago (1).

Com estas novas actualizações, o País passa a contabilizar 15 casos activos, 55.403 casos recuperados, 401 óbitos, 42 óbitos por outras causas e nove transferidos, perfazendo um total de 55.870 casos positivos acumulados.