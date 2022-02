Cabo Verde espera contar brevemente uma Frota Pesqueira de Camarão Soldado

24/02/2022 00:16 - Modificado em 24/02/2022 00:16

O país está a trabalhar para ter brevemente uma frota Pesqueira de Camarão Soldado (Plesionika edwarsii), um novo produto marinho, um projecto que está a ser implementado este ano, após inicio em 2010.

O presidente do Conselho directivo, Malik Lopes, no ato de apresentação pública do projecto de Desenvolvimento de uma frota pesqueira de camarão Soldado, no auditório do Instituto do Mar (IMAR), no Mindelo, garantiu que este é um projecto que pretende contribuir para o reforço do potencial produtivo nacional, procurando garantir soluções de sustentabilidade e também competitividade no tecido empresarial ligado ao mar.

Trata-se, portanto, conforme Malik Lopes de uma ação piloto de transferência de tecnologia, mas também de conhecimento teórico e prático para o desenvolvimento da pesca semi-industrial através da pescaria de camarão soldado nas nossas águas.

O Instituto do Mar mostra-se engajado no projecto por entender ser uma oportunidade de exploração de um novo recurso, e cujo projecto, realça Malik Lopes assume o objetivo de conseguir uma valorização dos produtos de pesca e ainda o rendimento bem-estar das famílias.

“O IMAR tem apoiado e continuará a apoiar enquanto parceiro técnico científico na sua execução, mas também enquanto autoridade técnica nacional na investigação haliêutica, oceanografia, biologia marinha e pesqueira”, sustenta este responsável.

O coordenador científico do projecto, José António Gonzalez realçou que este novo tipo de pescaria, que acredita ter um potencial de captura de mais de 190 toneladas por ano, seja um sucesso e que consiga envolver os armadores nacionais na sua efetiva implementação.

“Pelo menos três navios semi-industriais já foram adaptados para realizar a pesca do marisco”, aponta este coordenador, que aponta o potencial de captura do camarão soldado em 192 Toneladas por ano.

E que, portanto, que esta nova forma de pescaria não deva ser tido como uma alternativa, mas como um complemento.

Durante a apresentação do projecto, Gonzalez referiu que nas duas primeiras duas capturas experimentais, realizadas nos dias 21 e 22 de fevereiro, ao largo de Vale de Flamengo, sul da ilha foram capturados 34 quilogramas do marisco, que pesa uma média de cinco gramas.

Realça ainda que o projecto tem permitido conhecer o seu potencial e assim como as novas tecnologias para a sua extração de modo menos intrusivo e menos impactante para o meio marinho.

“Trata-se pois de um exemplo do que pode vir a ser uma boa gestão de pescaria de um recurso virgem”, sustenta José António Gonzalez, que dá enfase ao caracter sustentável e ambientalmente amigável desta nova pescaria.

E que os pescadores irão trabalhar nas águas semi-profundas entre 100 e 250 metros. “Praticamente nunca foram exploradas no país, temos descrição de espécies novas para a ciência”.

O projecto é de Desenvolvimento de uma frota pesqueira de camarão Soldado Financiado Global environmnte facility e implementado pelo Banco mundial através do envelope da iniciativa da pesca costeira, onde pretende contribuir para o reforço do potencial produtivo nacional, procurando garantir soluções de sustentabilidade e também competitividade no tecido empresarial ligado ao mar.

