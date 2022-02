Sal: Atletas de Windsurf realizam campanha de limpeza de praia de Serra Negra

23/02/2022 16:36 - Modificado em 23/02/2022 16:49

Os 32 atletas internacionais do Windsurf que se encontram na ilha do Sal em competição para Campeonato do Mundo de windsurf 2022, da PWA 2022 SOMWR 10x Cabo Verde, realizam nesta quarta-feira, 23, uma campanha de limpeza na praia de Serra Negra, uma das áreas protegidas da ilha do Sal.

Conforme nota do Instituto do Turismo de Cabo Verde, este evento simbólico pretende alertar para a necessidade de agir, mais ativamente, para combater as mudanças climáticas e a poluição dos plásticos.

O mesmo refere que, esta atividade mereceu atenção e tem o apoio de locais com o suporte da ONG nacional Projeto Biodiversidade.

Segundo avança o instituto, a escolha de Serra Negra é pelo fato de ser uma das praias de eleição para a desova das tartarugas marinhas, que tem como o principal inimigo a quantidade de lixo nas praias.

“Além das tartarugas marinhas, a Serra Negra é a ‘casa’ de um grande número de espécies, desde tubarões, aves marinhas, lagartos endêmicos, entre outros”, sublinha.

Em poucas horas, destaca, as imagens desta campanha de limpeza chegarão ao mundo através da página oficial da PWA, Associação de Windsurfistas Profissionais, bem como nas redes sociais dos atletas.

O final da etapa de Cabo Verde está agendado para o próximo dia 28 e, após dois meses de pausa, os atletas continuam o circuito mundial de Windsurf em outras paragens igualmente paradisíacas.

Esta é a quinta vez que Cabo Verde está a receber o Campeonato do Mundo de windsurf. A etapa de 2022 conta com 32 windsurfistas em representação de Cabo Verde, da Espanha, da Alemanha, da França, dos Estados Unidos da América, da Venezuela, do Brasil, do Japão, da China e da Grã-Bretanha.

AC – Estagiária