São Nicolau: Grupos de Carnaval recebem apoio inicial de 250 mil escudos “nos próximos dias”

23/02/2022 16:28 - Modificado em 23/02/2022 16:29

Os grupos carnavalescos da ilha de São Nicolau irão receber, “nos próximos dias”, o montante de 250 mil escudos para saldar dívidas e preparar as bases para 2023, conforme informações do Ministro da Culturae das Indústrias Criativas,.

Abraão Vicente, após um encontro com as pessoas ligadas ao carnaval, na ilha, explicou que o apoio irá servir para que os grupos tenham um ano 2022 de preparação para a festa do rei Momo.

O governante anunciou que o governo vai disponibilizar nos próximos dias uma primeira tranche de 250 mil escudos a cada grupo para saldar dívidas e preparar as bases para 2023.

Abraão Vicente referiu-se também à disponibilidade do ministério que tutela em apoiar na realização de formações e workshops, bem como dos formadores necessários para a preparação do Carnaval.

O ministro aproveitou ainda para avançar que serão divulgadas em outubro, informações sobre uma “forte campanha” que servirá para “relançar” o Carnaval de Cabo Verde, com foco no carnaval do Mindelo e São Nicolau.

Conforme a mesma fonte, é intenção do Ministério da Cultura, em parceria com os grupos, realizar no Verão, um “grande evento” ligado ao Carnaval para iniciar a retoma das actividades.

Inforpress