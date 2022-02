Ribeira de Calhau – Falta de iluminação pública um problema antigo sem solução à vista

Uma luta antiga da população de Ribeira de Calhau, São Vicente, que tem causado vários constrangimentos. A escuridão impede diversas atividades de lazer, mas também causa insegurança, conforme os moradores da zona.

“Aqui praticamente não temos iluminação pública. A partir do km 11 não temos iluminação na estrada e perto das casas não tem iluminação. “Aqui no Calhau vivemos na escuridão total. Já foi feita reclamação direta, mas nunca nada foi resolvido. É uma reivindicação de toda a população e continua na mesma”, denunciou o presidente da Associação de Agropecuária da zona de Madeiral/Calhau.

“Aqui é uma zona, que transitamos com o carro, uma escuridão total. Muitas pessoas que trabalham na agricultura, muitas vezes terminam o trabalho no final do dia. E até chegar em casa já escureceu. E acaba por criar uma insegurança”, refere este porta-voz dos moradores que diz ainda que atravessar a estrada acaba por ser perigoso, já que tem algum movimento de carro à noite.

O problema é antigo, mas a reivindicação parece que não vai ficar por aqui. É que a ideia, agora, é sempre que um morador deslocar a Electra para pagar a conta de luz e água, vão fazer uma reclamação e assim, todos os meses até que seja dada a devida a esta problemática.

Uma situação que segundo uma moradora da zona, mas que trabalha na cidade é complicada, já que chega na zona, quase sempre depois das 19 horas. “Chego na paragem e depois tenho que andar a pé até chegar em casa, com auxílio da lanterna do telemóvel”, conta.

Ou então, sempre que chega na zona e antes de descer do carro, contacta o namorado, ou alguém da família, um homem, de preferencia, para a ir esperar no local e acompanhá-la até casa. “Estamos precisando de uma iluminação aqui. Não tem iluminação nenhuma, nós ficamos aqui no breu”, atira.

E isso acaba por gerar um incômodo e preocupação junto à maioria das pessoas que transitam ou residem na área. E apontam para a possibilidade de pequenos roubos e de acidentes, conta outro morador , acrescentando que iluminação não é de graça. “Pagamos mensalmente uma taxa de iluminação pública. Pagamos por uma coisa que não temos”.

Logo defende, então, que a taxa deveria ser extinta, já que não usufruem de algo que têm direito, já que é cobrado todos os meses.

“Tem locais que nem poste tem. E os que existem, que não são muitos, as lâmpadas estão fundidas há muito tempo”, sustenta Edirlei Rodrigues.

Neste sentido, apelam, mais uma vez, a quem de direito que faça com que isso seja resolvido, porque como os próprios dizem, “Calhau e Ribeira de Calhau também é São Vicente”. “Pedimos com urgência a intervenção da Electra neste sentido”.

Com o intuito de diminuir a escuridão, alguns moradores colocam uma lâmpada em frente às suas casas. “Aqui é assim, todos estamos sem iluminação pública. Nós colocamos a lâmpada em casa, e na rua, não”, disse uma moradora.

A iluminação pública é um problema em vários locais em São Vicente e em Ribeira de Calhau em toda a sua extensão.

Esta falta de iluminação pública provoca sensação de insegurança aos moradores por conta da escuridão.

Elvis Carvalho