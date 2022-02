Clientes continuam com problemas nos serviços móveis da CV Móvel

Alguns utentes da da CVMóvel continuam a reclamar das dificuldades no acesso aos serviços da empresa de telecomunicaçes, uma semana depois da avaria, que afectou todo o país e que a semelhança de 2020, deixou os seus clientes sem poderem fazer chamadas de voz entre os números da CVMóvel assim como de um telefone fixo para o móvel, ligação de dados moveis, e serviço de SMS.

“Eu ainda tenho problemas de comunicação. Consigo fazer chamadas, mas outras pessoas não conseguem ligar para mim. O meu telemóvel nem sequer toca”, reclama um cliente da empresa, que à semelhança de outro tem enfrentado problemas de comunicação.

E para complicar ainda mais a situação, tentam ligar para o apoio cliente e ficam “horas” à espera e nada de serem atendidos. “Um autêntico desrespeito pelos cliente”, crítica outro cliente que diz, que o seu problema é a ligação de dados móveis, para acessar a internet no seu telemóvel.

“Ligo a internet, mostra que tem rede, mas não consigo entrar em nenhum site, ou redes sociais, ou outras plataformas. A CVMóvel tem que vir a público e explicar o que está a acontecer”, acusou outra cliente, que diz que só não mudou ainda de operadora, porque toda a sua lista de contactos é da empresa nacional de telecomunicações.

Uma situação que, conforme a Associação de Defesa dos Consumidores de Cabo Verde – ADECO – configura em uma violação dos direitos do consumidor e insta a ARME a continuar a fiscalizar os serviços de internet, chamadas de voz e SMS no país como forma de garantir que os direitos dos consumidores sejam respeitados.

Eder Brito da ADECO diz que a associação está a par destas reclamações de que o seu serviço, ainda não foi devidamente regularizado. “Isto é algo inconcebivel”, aponta este porta-voz, que lembra que o consumidor paga pelo serviço e não paga barato.

“Portanto, cria uma expectativa em relação a qualidade do serviço e esta expectativa não leva em conta a possibilidade de ficar sem o serviço por de 48 horas. isso não pode ser concebível, para a nossa realidade e para inclusive têm ocorrido situações, do consumidor tentar contactar o serviço de Apoio ao Cliente da CVMóvel e não tem conseguido, após ficar horas a espera desiste”, salienta Eder brito.

Uma situação, que somado com outras reclamações, configura uma violação, já que não conseguem resolver também o problema.

Reconhece que houve uma avaria e que esta já foi estabelecida. Mas questiona sobre quem vai recair as perdas dos clientes durante as 48 horas que não funcionava nada no país. “As perdas são inestimáveis. Ficou-se sem conseguir contrato durante um período superior a 48 horas. São perdas inimaginaveis”, sustentou.



E mais uma vez, acrescentou Eder Brito,o consumidor sofre danos e mais uma vez arca com as responsabilidades.

Ademais, a Adeco faz uma requisição a ARME que continue acompanhar a qualidade do serviço de internet móvel, chamadas de voz e SMS que continue a fazer a devida fiscalização para que o serviço seja prestado com qualidade.

ARME de “olho” na CV Móvel para cumprir as suas obrigações

A Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME) advertiu, formalmente, esta segunda-feira a operadora CV Móvel, para o cumprimento das obrigações legais concernentes à segurança e integridade das redes de comunicações electrónicas e pediu a compensação aos clientes.

Conforme uma nota de imprensa da ARME , em causa está a “privação de serviços” aos utilizadores, durante todo o dia 16 de Fevereiro e algumas horas do dia 18, situação que veio a ser justificada pela administração da empresa com um problema técnico.

“ARME determina que lhe seja enviado, no prazo de 72 horas a contar da recepção da missiva endereçada ao Grupo CVTelecom, um plano detalhado de compensação aos clientes de todos os serviços interrompidos, em conformidade com a duração da falha de cada serviço e um relatório pormenorizado sobre o incidente, em conformidade com o artigo 52.º C do Decreto legislativo n.º 7/2005”, referiu a nota.

Uma avaria técnica registada na madrugada de quarta-feira, 16, num equipamento numa componente na nossa central móvel, privou os clientes de ter acesso a internet e fazer chamadas de voz entre os números da CVMóvel assim como de um telefone fixo para o móvel.

Situação que veio a ficar normalizada no sábado, com muitos clientes a queixaram-se da situação.

