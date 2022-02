Covid-19: São Vicente regista mais uma morte e passa a ter um caso ativo

22/02/2022 22:40 - Modificado em 22/02/2022 22:40



A ilha de São Vicente registou esta terça-feira, 22, mais uma morte associada a covid-19, isto num dia em que não teve novos casos e nem recuperados. Já a nível nacional houve mais um caso da doença, registado no Sal.

A tutela da Saúde informa, no entanto, que foram analisadas, nas últimas 24 horas, um total de 313 amostras, e apenas um acusou positivo para a doença. Este caso é reportado na Ilha do Sal, onde foram analisadas 12 amostras.

Há também um recuperado na Cidade da Praia, com a Ilha de Santiago a ficar com apenas 3 casos ativos, todos no Tarrafal.

O total de casos ativos, a nível nacional, é 16, sendo que metade dos casos estão na Ilha do Sal, e restantes distribuídos por São Nicolau/Ribeira Brava, 2; Santo Antão/Ribeira Grande 2; e São Vicente 1.

Cabo Verde contabiliza 55.396 casos recuperados, 401 óbitos, 42 por outras causas, 9 transferidos, entre 55.864 casos positivos acumulados.