Santo Antão: moradores de Monte Trigo satisfeitos com a energia 100% renovável, mas clamam pela melhoria na iluminação pública

22/02/2022 22:35 - Modificado em 22/02/2022 22:35



Com 10 anos de existência e com a energia 100% renovável, a central fotovoltaica do Monte Trigo é vista com muita satisfação pelos moradores desta zona, mas, no entanto, a rede de iluminação pública carece de uma manutenção.

Em entrevista à RCV, os moradores de Monte Trigo mostram-se satisfeitos com a energia 100% renovável instalada naquela localidade no município de Porto Novo.

Os residentes dessa localidade pedem, contudo, a intervenção das entidades responsáveis pelo projeto no sentido de melhorarem a iluminação pública que dizem estar a falhar nos últimos tempos.

Os habitantes desta zona regozijam-se com os impactos que a energia através do sistema fotovoltaico trouxe para a sua comunidade, mas clamam pela melhoria da iluminação pública que nos últimos tempos tem sido fraca, conforme avança os moradores.

Para o morador Pedro Pires diz notar melhorias na vida das famílias, principalmente na questão da conservação de alimentos, mas, sublinha, há falhas quando, por exemplo, não há sol, e a falta de manutenção de postes de eletrecidade.

Já Augusto Miranda lembra seis anos após a instalação da central, começou a ter problemas e que em 2018 colocaram somente a bateria, ficando por resolver os problemas dos postes e dos painéis.

Adilson Neves responsável local pela distribuição de energia diz que este feito tem trazido muitas vantagens e ganhos, mas reconhece que os postes de iluminação pública carecem de reparações.

“Muitas famílias já têm televisão e frigorífico. Em relação aos postes estamos à espera que sejam resolvidos os problemas”, afirma este responsável.

Refira-se que a central financiada pela União Europeia foi inaugurada em Fevereiro de 2012 e com 10 anos de funcionamento já produziu 362 megawatts de energia elétrica para 75 famílias.

Monte Trigo, é a primeira aldeia em Cabo Verde a dispor de uma central fotovoltaica com energia limpa 100% renovável, e completou neste mês de Fevereiro 10 anos de funcionamento.

Esta previsto também, em Monte Trigo, a instalação de uma unidade de dessalinização de água, capaz de produzir 25 metros cúbicos/dia, alem de uma rede de saneamento e estação de tratamento no âmbito do projeto integrado.

AC – Estagiária