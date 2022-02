Basquetebol: Benfica apresenta de Ivan Almeida

22/02/2022 22:30 - Modificado em 22/02/2022 22:31

Site do Benfica



O Benfica oficializou, esta terça-feira, 22, de forma oficial a contratação do extremo internacional cabo-verdiano Ivan Almeida para a equipa de basquetebol.

“Ivan Almeida, extremo de 32 anos, internacional por Cabo Verde, é reforço da equipa de basquetebol do SL Benfica. O atleta já passou por sete países distintos, vai vestir a camisola n.º 96” lê-se no comunicado dos encarnados no site oficial.

Depois de passagens pela Polónia, República Checa, Itália, Israel, França e Estónia, o extremo regressa a Portugal depois de já ter jogado no Galitos, Vitória SC e Sampaense.

“É todo um prazer estar aqui no Benfica, vai ser uma experiência nova, a última vez que joguei em Portugal foi em 2013, no Vitória de Guimarães, e estou há nove anos fora. Ganhei experiência, ganhei dois campeonatos na Polónia, e consegui criar e ter uma maturidade ao nível do basquetebol” referiu o experiente basquetebolista cabo-verdiano.

Aos adeptos deixou uma garantia: “Deixo tudo em campo, gosto de jogar com as minhas capacidades físicas e entendimento tático, e quero trazer isto para o Benfica e ajudar o Clube a ganhar títulos”.

Também o vice presidente dos encarnados, Fernando Tavares, referiu as razões que levaram as águias a assegurar a contratação do extremo: “O Ivan Almeida é um jogador de qualidade internacional, inquestionável, e vem para acrescentar qualidade à que já temos. O principal objetivo da época, ganhar o Campeonato Nacional, está intacto, e o Ivan vem na perspetiva de reforçar a equipa, criando mais rotação de qualidade numa posição que é importante, e traz experiência, irreverência, competitividade, agressividade e o sentir o jogo e o Benfica. Estamos muito satisfeitos com esta contratação”.