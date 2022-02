UCID chama atenção aos sucessivos aumento de preços que estão a “sufocar” a população cabo-verdiana

22/02/2022 21:40 - Modificado em 22/02/2022 22:31

A União Cabo-verdiana Independente e Democrática, UCID, chama atenção aos sucessivos aumentos de preços que estão a sufocar a população cabo-verdiana, nomeadamente os combustíveis, electricidade, produtos alimentícios e ainda o aumento do custo das importações. Tudo isso, sem no entanto, haver a reposição do poder de compra da população.

A UCID fez esta constatação, esta terça-feira, 22 Fevereiro, em conferência no Mindelo, São Vicente, sobre o balanço da sua visita de círculo, em São Vicente, em preparação para o debate da 2ª sessão plenária do mês de Fevereiro, que decorre de 23 a 25, e que tem como destaque o “O papel do Estado na mitigação da crise económica e social e o seu impacto na vida das pessoas”, um tema indicado pelo grupo parlamentar do PAICV.

A deputada da UCID pelo círculo de São Vicente, Dora Pires diz que o partido entende que o debate com o primeiro-ministro é um debate pertinente tendo em conta a situação económica e social, que o país atravessa neste momento, uma consequência da forma “exagerada” do aumento dos preços.

“Em relação aos combustíveis temos um aumento de 37,4% em todo o ano de 2021, com impacto noutros sectores e produtos. O custo das importações aumentou. O governo descontinuou as medidas de compensação do trigo e do milho”, elencou a deputada nacional.

Em relação a esta medida do governo em relação ao trigo e milho, avançou que a farinha teve um aumento de 19%, o milho de segunda de 47,5%, a cevada aumentou 16%, com impacto direto em outros produtos. “Todos os produtos derivados da farinha registaram aumentos”, apontou Dora Pires.

A estes, acrescentou, junta-se o imposto sobre o consumo especial sobre cerca de 2000 produtos – conforme a mesma fonte, que acaba por penalizar os mais pobres, bem como o preço da ração que penaliza os criadores de gado e a falta de chuva que coloca em causa a vida dos agricultores.

“De notar que esses aumentos não têm sido acompanhados com a reposição do poder de compra dos cabo-verdianos, tendo em conta que há mais de cinco anos que não se regista atualização dos salários na administração pública”, refere Dora Pires.

Aumentos que segundo a mesma fonte, vieram “sufocar ainda mais as famílias cabo-verdianas”, particularmente as mais desfavorecidas, agravando a “sua capacidade de suprir necessidades básicas, e consequentemente contribuindo para o aumento do número de pessoas em situação de pobreza e de “insegurança alimentar”.

Em São Vicente, Dora Pires afirma que os deputados registaram com “muita preocupação as pessoas, principalmente nos bairros da periferia, que passam por várias dificuldades, desemprego e a situação é insustentável”.

Para esta parlamentar, está difícil para algumas famílias sobrevivem, neste momento devido ao aumento exagerado de quase tudo.

Outro ponto abordado pela UCID é, o prazo do término das moratórias, que termina no final de Março e que irá causar vários constrangimentos as empresas, e por isso o partido defende que o executivo deve arranjar medidas que favoreçam a retoma económica e criar soluções para mitigar os efeitos negativos do custo de vida da população, sobretudo das camadas mais desfavorecidas.

“Entendemos que essas medidas passam pela reposição do poder de compra dos cabo-verdianos, pelo aumento do salário mínimo, pelo aumento da pensão social e da previdência social”.

Durante o debate ainda, terão a aprovação dos projecto, designadamente a constituicao de uma CPI sobre os TACV, a resolução que designa as presidências e vice-presidências das redes parlamentares, a proposta de resolução sobre as novas variedades de plantas adotadas na Tanzânia. Duas propostas de lei, aprovação de dois projetos de resolução e uma proposta.

Elvis Carvalho