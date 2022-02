Casos de currículos falsos: UCID afirma que a Assembleia Nacional deve agir em conformidade com a lei

22/02/2022 15:02 - Modificado em 22/02/2022 15:55

A deputada da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID), Dora Pires, afirma que em relação aos casos de falsificação de diplomas e certificados de habilitações literárias para efeitos de integração no quadro de pessoal, a Assembleia Nacional deve agir em conformidade com a lei.

Dora Pires falava durante uma conferência de imprensa no Mindelo, para antever o debate da próxima sessão parlamentar, e fazer o balanço da visita ao círculo eleitoral de São Vicente.

Indagada sobre os casos de falsificação de diplomas e certificados de habilitações literárias na AN, a deputada diz que, “se a lei diz que é crime, então é crime. Vamos colocar as pessoas com o castigo merecido”. A lei em primeiro lugar. É isso que a UCID defende que lei deve ser cumprida doa a quem doer porque a justiça é para todos e deve haver um mesmo peso e a mesma medida para todos”, defende a deputada da UCID.

Questionada se este caso pode beliscar a imagem da Assembleia Nacional, Dora Pires reforça que é a imagem dos funcionários que vai ficar em causa.

“Deverá haver um inquérito para apurar a realidade e depois aplicar a lei. Não foi o parlamento que fez isso, daí que a imagem do parlamento tem que se manter como uma instituição credível e que cumpre a lei”, afirma a democrata-cristã.

Esta segunda-feira, o vice-presidente e presidente do conselho de administração da Assembleia Nacional, Armindo Luz, confirmou a identificação de cerca de 20 certificados de habilitações literárias com indícios de falsificação, no processo de integração dos funcionários.

Entretanto, adiantou que no processo de averiguação já há casos em que as suspeitas não se confirmaram, pelo que prevê que esse número poderá ser inferior ao inicialmente anunciado.

O Presidente do Conselho de Administração está a coordenar esse processo de averiguação e explicou que uma comissão interna foi criada e está a passar a pente fino os certificados sob suspeita.

AC – Estagiária