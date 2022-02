Cabo Verde vai participar campeonato africano de atletismo nas Ilhas Maurícias

22/02/2022 14:51 - Modificado em 22/02/2022 14:51

Cabo Verde já formalizou a sua inscrição no campeonato africano de atletismo, que acontece de 8 a 12 de junho nas Ilhas Maurícias.

Conforme uma publicação da Federação Cabo Verdiana de Atletismo (FCA) a novidade deste ano é a inclusão, “numa iniciativa inédita”, do trail (corrida de trilhas) na lista das provas em competição no campeonato africano.

A FCF tem apostado na corrida em trilha ou de todo o terreno, que é uma modalidade do atletismo que consiste em correr “fora de pista”, por trilhas/trilhos de montanha ou caminhos secundários, através de montanhas e colinas, cruzando riachos e rios, com subidas e descidas íngremes.

Essa aposta veio na sequência da criação do Cabo Verde Trail Series, um projeto de promoção da prática desportiva e turística, cujo programa inclui eventos nas ilhas de Santo Antão, São Nicolau, Maio, Santiago e Fogo.

A primeira etapa do Cabo Verde Trail Series aconteceu em junho de 2021 com a realização do São Nicolau Trail, a segunda etapa em agosto, eom Maio Ocean Trail e a terceira em Outubro, com o Santiago Ultra Trail.