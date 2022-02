Portos de Cabo Verde registaram um aumento de toneladas de combustível em operações de bunkering em 2021, quando comparado com 2020

22/02/2022 12:31 - Modificado em 22/02/2022 12:36

Os Portos de Cabo Verde movimentaram cerca de 130 mil toneladas de combustível em operações de bunkering em 2021, marcando a recuperação deste segmento do mercado portuário após um decréscimo em 2020, motivado pela pandemia da covid-19.

Esta informação foi avançada, em entrevista à Inforpress, pelo presidente do conselho de administração da Enapor, Alcídio Lopes, que destacou a aposta das petrolíferas em instalações, em equipamentos e em barcos e das condições fornecidas pela Enapor para que este sector de abastecimento de combustível cresça alinhando-se à aposta de ter um “País fornecedor de serviços”.

“Em 2020 houve um decréscimo como todos os sectores em relação a 2019. Na altura, pelos números que temos, passou-se de 180 mil toneladas de fornecimentos para o bunkering para cerca de metade, ou seja, 88 mil toneladas. Em 2021 vemos uma recuperação e já se atingiu cerca de 130 mil toneladas de fornecimentos. Significa uma retoma dessa componente”, afirmou.

Segundo o responsável, apesar de o bunkering ser um serviço fornecido pelas petrolíferas, a Enapor tem melhorado as suas infra-estruturas e capacidade de acolhimento e também influenciado pela via dos serviços ou das tarifas que aplica.

No transbordo de pescado, segundo Alcídio Lopes, re-exportaram cerca de 36 mil toneladas em 2021.

“É importante esse segmento do pescado porque dá trabalho a muita gente e dá trabalho portuário significativo. Portanto é uma aposta que está no nosso portfólio em termos de planificação e, por isso, temos todo o interesse em criar as condições para continuar a melhorar a nossa capacidade de prestação desses segmentos”, destacou a mesma fonte.

Em relação aos contentores, revelou o responsável, também há o propósito dos portos serem pontos de transbordo. Isto significa, explicou, ter melhores condições infraestruturais e ter operadores globais que fazem isso acontecer.

“Ainda os nossos números são incipientes porque temos tido algum transbordo para algum outro ponto, mas há situações pontuais que, de facto, ainda está longe do propósito de sermos um País plataforma”, avançou Alcídio Lopes, para quem, isso exige outras infra-estruturas, como a Zona Económica Especial Marítima em São Vicente (ZEEMSV), com projectos futuros, relativamente à deslocalização e desenvolvimento de futuros terminais na zona de Saragaça.

Segundo a mesma fonte, a Enapor tem o propósito de ser uma referência no Atlântico Médio em termos de prestação de serviços, desde os serviços portuários ao shipping, mas isso requer robustez e ter outras redes.

Daí, explicou, a aposta do Governo na ZEEMSV cujo objectivo é ter uma plataforma “com capacidade para atrair serviços, mais bunkering, mais transbordo, mais passageiros mais carga e ser ponto de reencaminhamento e de produção de carga”.

Inforpress