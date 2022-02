Santo Antão/Tarrafal de Monte Trigo: estrada principal e o projeto de proteção da orla marítima deverão contar com financiamento do banco mundial

A principal estrada no interior do Tarrafal de Monte Trigo e o projeto de proteção da orla marítima daquela zona piscatória do município do Porto Novo deverão contar com o financiamento do banco mundial.

A informação foi avançada pelo presidente da Câmara Municipal do Porto Novo (CMPN), Aníbal Fonseca, em entrevista à RCV, que acrescenta que já existe um pré-acordo com aquela organização financeira.

A proteção da orla marítima e a conclusão da estrada de Ponta D’ Atum até à zona da Praia na comunidade do Tarrafal de Monte Trigo é uma reivindicação antiga da população local que diz que a zona tem forte agitação marítima devido ao estado do tempo em determinados períodos do ano.

Conforme o morador Armindo Rodrigues, esta reivindicação se arrasta desde 2000 e que os sucessivos governos já falaram nesta proteção e até agora nada fizeram, colocando em risco vidas humanas.

“O mar, neste momento, está manso. Quando está revoltado é muito perigoso. Tenho certeza que algum dia começam os trabalhos, mas isso acontece quando há vítimas mortais. Peço ao ministro do mar que essa proteção seja levada ao conhecimento do governo”, exorta este morador.

Segundo o presidente da CMPN, esta preocupação é do conhecimento do público privado e assegura que há já um pré-acordo com o Banco Mundial no sentido de se conseguir financiamento desses projetos.

“O que temos a dizer às pessoas é que já há um pré-acordo com o banco mundial que financia a estrada para dentro de Tarrafal a partir de Ponta de Tum até aqui na Praia e também financia o projeto da orla marítima de Tarrafal e vai ser concretizado.

A autarquia aponta que são 1500 metros de estrada para o interior da zona de Praia que deverá ser requalificada com condições para lazer e para os pescadores de Tarrafal.