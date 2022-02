São Vicente: PJ detém três indivíduos por vários crimes de roubo

Nos dias 17 e 18 de Fevereiro, a Polícia Judiciária deteve fora de flagrante delito três indivíduos suspeitos de vários crimes de roubos em residências e na via pública nas localidades de Ribeirinha, Lombo Tanque e Vila Nova.

Conforme a PJ, no dia 17 de Fevereiro um indivíduo de 19 anos de idade, residente na zona de Ribeirinha foi detido fora de flagrante delito, suspeito de ter cometido vários crimes de Roubo em residências e na Via Pública, na zona de Ribeirinha, Vila Nova e Lombo Tanque, ocorridos entre meados do mês de Julho do ano passado e Fevereiro deste ano.

O detido foi presente em tempo legal ao Tribunal da Comarca de São Vicente para efeito de primeiro interrogatório de arguido detido, em que lhe foi atribuído Prisão Preventiva como medida de coação pessoal.

Uma outra detenção aconteceu no dia 18, com dois indivíduos do sexo masculino, de 18 e 29 anos de idade, residentes na zona de Ribeirinha, detidos também fora de flagrante delito.

Estes dois homens são suspeitos da prática de vários crimes de Roubo em Residências e na Via Pública, na zona de Ribeirinha, Vila Nova e Lombo Tanque, ocorridos entre meados do mês de Julho do ano transato e Fevereiro deste ano.

Os mesmos foram apresentados em tempo legal ao Tribunal da Comarca de São Vicente para efeito de primeiro interrogatório judicial de arguido detido, tendo a Instância Judicial atribuído a um deles como medida de coação Prisão Preventiva e ao segundo a medida de coação Apresentação Periódica.

As operações foram executadas pelo Departamento de Investigação Criminal do Mindelo (DICM) Brigada de Combate ao Banditismo, em cumprimento de um mandado do Ministério Público.

AC – Estagiária