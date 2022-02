Cabo Verde é o principal destino de férias deste ano para turistas da Grã-Bretanha

22/02/2022 01:52 - Modificado em 22/02/2022 01:52

Cabo Verde está no topo dos destinos de férias para o ano 2022, dos turistas da Grã-Bretanha, anunciou hoje o jornal The Bolton News.

Conforme este jornal que elencou os cinco principais destinos dos turistas da Grã-Bretanha para este ano, o nosso país surge como o destino onde os britânicos estão mais animados para viajar este ano.

Usando dados do Google Trends, a mesma fonte realça que Cabo Verde é caracterizado pelo seu clima mais quente e está ao virar da esquina, e com as restrições de viagem diminuindo na maioria dos destinos, muitos britânicos vão pensar visita-lo nas próximas férias.

“Cabo Verde foi o número 1 na lista de desejos para viajar este ano. Com clima tropical, ilhas vulcânicas e gastronomia de dar água na boca, não é surpresa!” sustenta a mesma fonte.

De realçar que o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, declarou-se recentemente optimista quanto à retoma do turismo em Cabo Verde, que tem afectado muitos dos países emissores de turistas para o arquipélago.

“Fomos bastante fustigados pela pandemia, mas estamos esperançados que já estamos a atingir um ponto de retorno do crescimento do turismo, apesar de toda a atmosfera de incerteza que nós estamos a ter além-fronteiras, mas é bom lembrar que o turismo não depende só de Cabo Verde”, disse o mesmo.

O nosso país é seguido nesta lista pelo México, Portugal, Itália e Grécia, que são os outros pontos turísticos mais escolhidos pelos turistas da Grã-Bretanha para o ano 2022.