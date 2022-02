Linha Verde Covid-19 em São Vicente recebeu 569 chamadas em janeiro

22/02/2022 01:50 - Modificado em 22/02/2022 01:50

A ilha de São Vicente foi em Janeiro a segunda ilha em que as pessoas procuraram ser auxiliadas pela Linha Verde Covid-19, criada pelo Governo no âmbito da resposta à pandemia da Covid-19.

Informação avançada hoje pelo ministro da saúde, Arlindo do Rosário, na sequência de uma visita efetuada hoje as instalações da Linha Verde, para se inteirar do funcionamento deste importante centro colocado a funcionar no âmbito para dar resposta à pandemia da Covid-19.

Somente em janeiro de 2022 houve um aumento da procura da linha verde 8001112, justificado pelo aumento dos casos positivos de Covid19 e de pessoas assintomáticas, nesta altura, tendo registado 3479 ligações.

Santiago foi a ilha de onde se recebeu mais chamadas com 2029 ligações, seguido da ilha de São Vicente com 569 chamadas, a ilha do Sal teve um registo de 486 ligações, sendo que as ilhas de Santo Antão (150) e Fogo (100) ocuparam o quarto e o quinto lugar respetivamente.

As ilhas de onde se registou menor número de ligações foram Boa Vista com 76 ligações, a ilha do São Nicolau com 40 ligações, Maio com 17 e a ilha Brava com o menor número de ligações, a saber, 12 chamadas registadas.

De acordo com os dados, os principais motivos destas chamadas foram utentes assintomáticos solicitando orientação e acompanhamento domiciliar, pedido de correção dos dados do certificado de vacinação na plataforma (www.nhacard.gov.cv ), pedido de emissão do certificado, nomeadamente para pessoas com dificuldades por alguma razão e em situações de urgências; informações gerais relacionadas á covid-19, nomeadamente aos resultados dos testes, informações sobre a realização dos testes covid-19 para viagem; funcionamento do certificado de vacinação e sua utilidade; orientações sobre os testes para viagens, funcionalidade da plataforma “NhaCard” e orientação relacionadas à vacinação.

Nas primeiras semanas de Janeiro, a Linha Verde chegou a receber mais 200 chamadas diárias, sendo que o pico foi no dia 05 de Janeiro onde se registou 256 ligações.

A Linha Verde (800 11 12) para covid-19 foi criada em Março de 2020 pela iniciativa do Governo de Cabo Verde através do Ministério da Saúde e de Segurança Social (MSSS) em parceria com a Proteção Civil e CV Telecom, por causa da situação de pandemia mundial declarada pela OMS (2020) a 11 de Março, assim como o surgimento dos primeiros casos positivos em Cabo Verde.

A criação dessa linha teve como principal objetivo dar resposta as várias questões relacionadas com SARS-CoV-2, através de uma equipa multidisciplinar, no qual destacam-se os enfermeiros.

A Linha Verde de apoio a Covid19 revelou ser de grande utilidade no combate a pandemia da Covid19 no país, pois contribuiu para diminuição da prevalência e contágio do SARS-CoV-2 através de orientações, informações, esclarecimentos de dúvidas e para o empoderamento da população em matéria de prevenção contra a Covid-19