Cabo Verde já utilizou 71.4% das vacinas recebidas contra a COVID-19

22/02/2022 01:46 - Modificado em 22/02/2022 01:46

O director Nacional de Saúde, Jorge Noel Barreto, disse que já foram utilizadas 675.289das 945.220 doses de vacina contra a COVID -19 recebidas pelo país, o que corresponde a 71.4% do stock disponível.

Jorge Noel Barreto apresentou este dado na habitual conferência de imprensa semanal sobre a evolução epidemiológica do país.

Segundo indicou, Cabo Verde tem neste momento 85,4% de adultos vacinados com a primeira dose de vacina contra a COVID-19. Nos “adultos que já receberam a primeira, dose temos um total de 315.317, o que corresponde a 85,4%. Em relação a adultos completamente vacinados, temos um total de 270.338 pessoas, o que corresponde a 73%”.

Quanto aos adultos que já fizeram a dose de reforço, apontou que há um total de 42.853 pessoas com a terceira dose, o que corresponde a 11,6%. “Precisamos de ter um ritmo mais acelerado de pessoas que tomam a dose de reforço”, apelou.

Em relação aos adolescentes, o DNS considera que o ritmo de vacinação é muito bom: “já temos 75,5% dos adolescentes com a primeira dose de vacina, o que corresponde a 44.732 adolescentes.

“Gostaríamos de estar com taxas de coberturas muito mais altas, mas compreendemos que as pessoas levam o seu tempo para se consciencializar da importância das vacinas. A vacinação tem estado a ter um efeito bastante positivo no controlo da pandemia e esperemos que a situação melhore e que as pessoas continuem a procurar a vacinação”, apontou.

Sobre os óbitos, afirmou que neste Fevereiro tivemos um total acumulado de quatro óbitos.

Em termos de pessoas que estão internadas nas estruturas de saúde avançou que há apenas uma pessoa internado no Hospital Baptista de Sousa em São Vicente.