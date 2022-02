Opinião – Um bem-haja à ciência, aos profissionais da saúde e a todos nós!

Um bem-haja à ciência, aos profissionais da saúde e a todos nós!

Por Carlos Soulé

Estávamos nos finais de 2019 quando começamos a ouvir falar da Covid 19.

Pensei eu com os meus botões, lá vem mais uma dose de especulação, tal como em épocas anteriores, a exemplo do H1N1, gripe das aves, etc.

No entanto, com o passar do tempo, começámos a ver aumentar o número de internamentos, entubações, e as mortes começaram a surgir, sobretudo na terceira idade.

A coisa evoluiu de forma exponencial e começou a tocar pessoas bem próximas de todos nós. Soou o alarme e as pessoas tomaram consciência de que, afinal, poderia tocar-nos a todos também.

Mereceu a atenção de todo o mundo, em todas as suas classes, quer política, quer científica, e da população em geral.

Vieram decisões importantes, e impôs-se o confinamento obrigatório.

Fronteiras fechadas, aviões no chão e navios fundeados, a economia parou, …, mas o mundo, esse não morreu.

O Ocidente despertou para novas formas de vida e muitos tabus caíram. Passámos a usar a máscara cirúrgica (situação antes só vista na TV, pelos lados da China).

Apareceram as plataformas teams, meet, etc., mais aperfeiçoadas, e o mundo aderiu à moda. Passámos a trabalhar a partir de casa, (vestidos convenientemente só na parte superior) e descobrimos que o que antes era de uma forma, poderia, afinal, ser feita de outra, bem diferente.

As crianças passaram a ter aulas a partir de casa, enfim, a Covid trouxe muitas coisas positivas também.

Uma delas, e a que quero aqui chamar atenção, é que a classe científica e a humanidade em geral, provaram ser capazes de dar resposta útil, em tempo recorde.

A ciência, em tempo nunca antes visto, desenvolveu vacinas para travar a pandemia.

Não obstante muitas controvérsias, em minha opinião, as vacinas provaram ser eficazes.

Hoje, quem não está vacinado está mais exposto ao risco de vida e muitos casos o têm provado. (isso.)

A estatística está aí e basta analisar os dados. A propagação do vírus versus o número de mortes hoje, é a prova direta em como a decisão tomada, quer pela OMS, quer pelos diferentes países, foi a acertada.

Se regressarmos ao período pré-vacina, vemos que o número de casos versus número de mortes é bem diferente de hoje, onde, para números elevadíssimos de casos, temos um número marginal de mortes.

É então tempo de felicitar a ciência pelo sucesso alcançado – Parabéns!

É, também, tempo de felicitar os profissionais de saúde, aqueles que não tiveram medo e atacaram o vírus de frente, pela coragem e compromisso assumido para com a sua profissão – Juramento de Hipócrates.

Uma boa parte destes profissionais, infelizmente, refugiaram-se em casa, em nome da família. Para esses, fica a lição e a consciência de cada um.

É tempo também de felicitar de forma calorosa toda a população pela forma como a grande maioria aderiu aos confinamentos, travando de forma assertiva a propagação do vírus.

A Covid 19 provou-nos que quando nos unimos, chegamos lá.

A situação ainda não acabou, mas unidos vamos lá.

Isto foi uma vitória da humanidade. Há que reconhecê-lo e felicitá-lo.

Um bem-haja a todos os atores da Humanidade!

Estamos todos de parabéns – Lição aprendida.

Nota: Este artigo é dedicado à minha excelsa esposa, médica especialista de Medicina Interna, pela forma como se dedicou de corpo e alma, de forma exemplar e incansável, na guerra contra o vírus. Diariamente, vê-la partir para o campo de batalha, fardada e protegida, com fatos, máscaras FFP2, viseira, etc., preocupada e precavendo em regressar sã e salva, para não contaminar a família, fez-me admirá-la e respeitá-la, ainda mais.

Enquanto muitos se esconderam, ela foi, para mim, um exemplo. Bem Haja, Dra.!

“Dar o exemplo não é a melhor maneira de influenciar os outros, é a única”.

Albert Scweitzer.