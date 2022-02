Futebol: Ribeira Bote vence São Pedro e passa a liderar o campeonato regional da Segunda Divisão

22/02/2022 01:37 - Modificado em 22/02/2022 01:37

A equipa do Ribeira Bote é neste momento o líder isolado do campeonato regional de futebol de São Vicente da 2ª. Divisão, após vencer no fim-de-semana a formação do São Pedro por 3-1.

Em jogo a contar para a quarta jornada da prova, este duelo foi o cabeça de cartaz por colocar frente a frente os dois lideres até então do campeonato e que não tinham perdido qualquer ponto.

O Ribeira Bote detentor do Torneio de Abertura deu seguimento ao bom momento por que passa e venceu a turma de São Pedro por 3-1, conseguindo assim um bom resultado “fora de casa” perante um adversário direto na luta pela subida ao G8.

Os homens da Zona Libertada, foram os grandes vencedores nesta jornada, visto que os outros dois jogos registaram-se apenas empates. O jogo Corinthians terminou empatado a uma bola, enquanto o duelo entre as formações do Ponta d Pom e do Calhau terminou empatado desta feita sem golos.

Na classificação, disputada as quatro primeiras jornadas do campeonato de São Vicente da 2ª. divisão, a equipa do Ribeira Bote lidera isolado com 12 pontos, seguido do São Pedro com 9. Mais abaixo na tabela classificativa está o Amarante com 5 pontos, seguido pelo Ponta d Pom com 4, Calhau com 2 e Corinthians ultimo classificado com 1 ponto.