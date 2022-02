Mosteiros: Autoridades suspendem buscas pelo jovem de 22 anos desaparecido no mar

As autoridades suspenderam as buscas pelo corpo do jovem de 22 anos de idade que está desaparecido desde a tarde de sábado, 19, no mar de Beco localizado na Vila de Igreja em Mosteiros, ilha do Fogo.

Informações recolhidas por este online, dão conta que as buscas foram retomadas esta segunda-feira, 21, mas também se revelaram infrutíferas devido ao estado revoltoso do mar, que por estes dias não tem dado amostras de calmaria.

De recordar que o incidente ocorreu por volta das 15:30, da tarde de sábado, quando o jovem decidiu entrar na água, mas devido ao estado revoltoso do mar, foi levado pela correnteza, isto após algumas tentativas de busca protagonizada por amigos.

No entanto, o alerta foi dado as autoridades às 17 horas, que de imediato mobilizaram os bombeiros voluntários e alguns nadadores do centro da cidade para fazerem as buscas, mas que se revelaram infrutíferas e foram suspensas por volta das 19:30 horas.

As buscas foram retomadas por volta do meio-dia de domingo, contando para além dos bombeiros voluntários e nadadores do centro da cidade, mergulhadores do município de São Filipe e da localidade de Relva, mas foram novamente suspensas devido ao estado agitado do mar que não permite aos mergulhadores visualizarem o fundo do mar.

De salientar que este jovem era muito querido na sua zona, por isso, amigos e familiares estão desolados com este acontecimento, que deixou a localidade de Queimada Trás em Mosteiros, onde o jovem era natural em estado choque.