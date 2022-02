Almara é o novo treinador do CS Mindelense

O treinador Almerindo Jesus, ou Almara como é conhecido, é o novo treinador do Clube Sportivo Mindelense, após a saída de Rui Alberto Leite do comando técnico. A direção dos encarnados admitiu que a saída do treinador, deveu-se aos maus resultados da equipa nos últimos tempos.

Após sete anos a comandar os encarnados, a direção do Clube reconheceu que houve pressão para troca de treinador e justificou a decisão, quando ainda faltam seis jornadas para o fim do campeonato.

Daniel Jesus, presidente do CS Mindelense reconheceu que esta não era a altura ideal para esta mudança e afirma que são coisas que acontecem no futebol. “Um clube como o Mindelense que está habituado a vencer quando não tem resultados, acaba por haver uma pressão para a tomada de algumas decisões.

Daniel Jesus diz ainda que esta foi uma decisão difícil de tomar, tendo em conta tudo o que o mister Rui Leite fez no Mindelense nos últimos anos. “Essa foi uma decisão que enquanto dirigente desportivo, possivelmente mais custou. Mas foi algo bem ponderado e a direção achou por bem, mesmo correndo o risco de não ser a altura ideal”.

Uma decisão “dolorosa”, e que acredita que o futuro vai mostrar que foi a melhor para os dois lados.

A história de Rui Leite no Mindelense é apontada por Daniel Jesus, como algo marcante, que fez com que o clube mantivesse o seu melhor durante estes anos.

Neste sentido, para ocupar o cargo, o CS Mindelense aposta na contratação de Almara para o cargo de treinador da equipa principal, ele que já começou logo a trabalhar, após a apresentação no treino de segunda-feira. “Acreditamos que por ser quem é, a sua ligação com o clube, e sua experiência é a pessoa indicada para resgatar e mudar, sobretudo, este “status Quo”, do momento.

Motivação é o que falta neste momento ao plantel, e a direcção acredita que Almara poderá trazer isso.

Almara que trás consigo como adjunto “Kulau” e manteve o treinador de guarda-redes “Tio Balde”, diz que chega com humildade para dirigir os destinos futebolísticos do clube.

“Chego com humildade para fazer o meu trabalho. Neste momento, o foco é conhecer o plantel e até o final da época, ter o Mindelense à altura que todos conhecem. O plantel está formado, agora é tentar tirar o melhor deles. São jogadores com qualidade para dar continuidade aos trabalhos”, refere Almara.

Almerindo de Jesus, ou simplesmente Almara fez toda a sua carreira como jogador no Mindelense e por duas vezes orientou o clube. A última vez foi em 2012.