Ministério da educação confirma a intenção de introduzir a disciplina de língua cabo-verdiana no 10º ano de escolaridade

22/02/2022 09:45 - Modificado em 22/02/2022 09:45

O Ministro da Educação, Amadeu Cruz, confirma a intenção do governo de introduzir a disciplina de língua cabo-verdiana no 10º ano de escolaridade, após o assunto ser discutido com linguistas.

Em entrevista à RCV, Amadeu Cruz diz que, neste momento, o Ministério da Educação está a ultimar a matriz curricular no ensino secundário no âmbito da reforma em curso. Se tudo correr bem, a disciplina de língua cabo-verdiana poderá começar no início do próximo ano letivo 2022/2023.

“Intencionamos submeter a reforma curricular ao Conselho de Ministros brevemente e assim estarão criadas as condições para efetivamente termos a língua cabo-verdiana como uma disciplina do ensino secundário o mais breve possível, e se houver condições técnico-científicas já a partir do próximo ano letivo 2022/2023”, avançou Amadeu Cruz.

Quanto à capacitação dos professores em matéria de língua cabo-verdiana, o ministro informa que o concurso para recrutamento de novos professores teve em conta esta exigência.

No que diz respeito aos materiais didáticos, Amadeu Cruz espera poder contar com a colaboração dos linguistas, sobretudo o grupo que promoveu uma petição sobre o ensino do crioulo.

Este governante sublinha que, em relação às variantes da língua cabo-verdiana, a questões técnico-científicas, relativamente ao alfabeto, o Ministério da Educação não toma uma posição.

“O Ministério da Educação ciente de que é necessário reforçar a identidade nacional a perceção e o conhecimento dos valores e das tradições do nosso país e nós entendemos que deveríamos abrir esta possibilidade de ter uma disciplina a partir do 10º ano para abordar o ensino da língua cabo-verdiana”, destaca.

Quanto a posição manifestada por alguns linguistas que consideram inconstitucional no caráter opcional da disciplina língua cabo-verdiana, Amadeu Cruz responde que haverá uma boa vontade do Ministério de Educação em avançar com isso e acrescenta, “se há alguma inconstitucionalidade, então este vem desde 1999 quando houve a revisão da Constituição da República”.

“Isto não quer dizer que nós não possamos avançar com uma disciplina mais de caráter obrigatório no 10º ano para as áreas mais humanística, mas de qualquer das formas é um passo e uma abertura muito grande”, esclarece Amadeu Cruz que diz que brevemente teremos as condições para o uso da língua cabo-verdiana em paridade com o português e ter assim um sistema educativo bilingue.

AC – Estagiária