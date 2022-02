Estado do mar impossibilita o navio de cruzeiro Vasco da Gama de fazer escala na ilha de Santo Antão

21/02/2022 15:14 - Modificado em 21/02/2022 15:14

O cruzeiro Vasco da Gama que deveria aportar no porto de Porto Novo, Santo Antão, cancelou a escala devido ao estado do mar, uma situação que preocupa os operadores turísticos da ilha. O navio acabou por atracar em São Vicente.

Conforme a rádio pública, os operadores turísticos de Santo Antão contavam esta segunda-feira, 21 fevereiro, com uma escala de cruzeiro Vasco da Gama na ilha, mas por causa do estado do mar, o navio ficará em São Vicente.

Os 171 turistas deste cruzeiro viajaram para Santo Antão, através do navio Chiquinho BL, conforme informou o operador Carlos Neves, que afirma, no entanto que esta é uma situação que tem preocupado os operadores turísticos, porque, como se sabe, esta é a segunda escala que estão a perder por causa do estado do mar, tanto é que o porto não tem condições para receber navios de médio e grande porte.

No entanto, operadores turísticos de Santo Antão estão satisfeitos com a retoma do turismo, com o abrandamento da pandemia.

Em Ribeira Grande, conforme os operadores, tem-se notado a presença de muitos turistas no concelho, o que traz “satisfação e ânimo” a estes profissionais do turismo do município, nomeadamente, hotéis, restaurantes e também aos guias turísticos. Hoje ao longo do dia, toda a ilha de Santo Antão vai estar movimentada com a presença de turistas, que chegaram esta manhã e já tem agendados caminhadas pelas montanhas.

Importa referir ainda que, o Vasco da Gama é o navio com mais escalas programadas nesta ilha, ou seja, durante este ano, conforme os dados da ENAPOR, vai receber o navio mais 4 vezes.

O porto do Porto Novo, Santo Antão, recebeu no dia 18 de janeiro de 2022, o Navio de Cruzeiro, Vasco da Gama, transportando 345 turistas.

AC – Estagiária