I Censo do Desporto arranca esta segunda-feira

20/02/2022 23:51 - Modificado em 20/02/2022 23:51



O primeiro Recenseamento Geral do Desporto, em todo o território nacional, inicia esta segunda-feira, junto dos agregados familiares, organizações, instituições e infraestruturas desportivas do país.

Conforme nota, o levantamento de dados será feito em duas vertentes, com a primeira que é a recolha de dados junto às famílias através de um inquérito sobre uma amostra de 6.740 agregados familiares, em que serão recolhidos dados referentes à prática desportiva, a procura do desporto, perfil dos praticantes de desporto, entre outros.

A segunda vertente refere-se à recolha de dados administrativos junto das organizações desportivas (federações, associações, clubes e escolas de iniciação) e instituições consideradas, por lei, como um subsistema do desporto.

Na ação de capacitação dos agentes de terreno do “I Censo do Desporto” participaram 80 inquiridores que estarão no terreno com a incumbência de procederem ao levantamento e registo de um conjunto de dados e indicadores estatísticos sobre o desporto nacional.

“Este censo fornecerá um manancial de informações e indicadores referentes aos diversos aspetos como os hábitos desportivos dos indivíduos, a demanda e o consumo do desporto, infraestruturas desportivas existentes no país, organizações desportivas formalmente constituídas, agentes desportivos, entre muitos outros, permitindo melhor informar, compreender, formular, seguir e avaliar políticas e programas sobre o desporto, com base em informações credíveis”, refere o documento.

O Censo do Desporto é uma iniciativa do Instituto do Desporto e da Juventude, em parceria com o Instituto Nacional de Estatísticas e é financiado pelo Banco Mundial.

AC – Estagiária