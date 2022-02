ANAS e centro científico WASCAJ assinam em Mindelo memorando de entendimento

20/02/2022 23:51 - Modificado em 20/02/2022 23:51



A Agência Nacional de Água e Saneamento (ANAS) e o Centro de Serviços Científicos WASCAL assinam, na próxima terça-feira, 22, no Campus de Ribeira de Julião, no Mindelo, um memorando de entendimento para formalizar a parceria.

De acordo com uma nota de imprensa remetida a este online, pelo Centro de Serviços Científicos em África Ocidental para as Alterações Climáticas e Uso Adaptado do Solo (WASCAL, sigla em inglês), o evento acontece na sala de reuniões do Edifício A do ISECMAR, Campus de Ribeira de Julião, na sequência da entrega de um conjunto de sensores hidráulicos automáticos.

O Centro de Serviços Científicos em África Ocidental para as Alterações Climáticas e Uso Adaptado do Solo (WASCAL, sigla em inglês), estará representado pelo director executivo, Moumini Savadogo, e a Agência Nacional de Água e Saneamento, representado pelo seu presidente, Cláudio dos Santos.

O WASCAL está implementado em 11 países da África Ocidental e é financiado pelo Ministério Federal de Educação e Pesquisa (BMBF) da Alemanha.

Já em Cabo Verde, enquadrado no WASCAL, foi criado o programa de mestrado em Mudanças Climáticas e Ciências Marinhas (Master Research ProgrammeonClimateChangeand Marine Sciences, sigla em inglês, MRP-CCMS), sediado no Instituto de Engenharias e Ciências do Mar (ISECMAR) da Universidade Técnica do Atlântico (UTA).