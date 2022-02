São Vicente e Santa Luzia registaram um aumento significativo de ninhos de tartarugas em 2021, quando comparado com 2020

20/02/2022 23:46 - Modificado em 20/02/2022 23:46



A informação é avançada pela Biosfera I, que adianta que em São Vicente registou-se um aumento muito significativo de ninhos de tartarugas em 2021, quando comparado com os anos de 2019 e 2020.

Os dados enviados ao Notícias do Norte referem-se que, em Santa Luzia foram registados 12.718 ninhos em 2021, o que corresponde a um aumento de 65% em relação ao ano de 2020 e um aumento de 86% em relação a 2019.

A época de 2021 em São Vicente, indica, foi registada com um aumento muito significativo do número de ninhos, com 4.489 em 2021, quando no ano de 2020 foram registados 1.825.

Conforme o coordenador de comunicação da Biosfera, Odair Cardoso, este ganho foi graças a Biosfera e também ao esforço de outras ONG’s.

“É um esforço conjunto de todas as organizações, principalmente da biosfera que faz monitorização na Praia Grande (principal spot de nidificação das tartarugas marinhas) e Santa Luzia”, indica Cardoso que acrescenta que nestas duas áreas, os dados registrados do ano passado “superaram de longe as de 2020 e os de 2019”, ou seja, nos últimos dois anos tem havido um aumento gradual do número de fêmeas que procuram as praias destas ilhas.

Segundo este coordenador de comunicação, a biosfera, tem neste momento 5 projetos de áreas diferentes, nomeadamente proteção das aves marinhas costeiras, proteção das tartarugas em São Vicente e Santa Luzia, poluição Marinha e o lixo e por fim um projeto de pesca sustentável que trabalha focado na comunidade da salamansa.

Neste último, Cardoso avança que o projeto está sendo executado através da valorização do pescado, novas técnicas de pesca, formações e equipamentos para se conseguir alcançar o “nível de excelência” no Pescado que é comercializado, e que a ideia é estender este projeto a outras comunidades.

No tocante às aves marinhas e costeiras, a biosfera avança que há um registo do aumento de indivíduos nas colónias, quer em Santa Luzia, quer nos ilhéus Branco e Raso.

“Temos registado este aumento e quando não há um aumento, há uma estabilidade dos indivíduos em cada uma das colônias das aves que nós trabalhamos, nomeadamente alcatraz-pardo, alcatraz-de-patas-vermelhas, cagarra-de-Cabo-Verde, joão Preto/Alma Negra, pedreirinho, pedreiro, pedreiro-azul e rabo-de-junco”, reforça.

De uma forma geral, este responsável confessa que estes 5 projetos estão a decorrer bem, principalmente graças às parcerias com organizações nacionais e internacionais, empresas nacionais, universidades estrangeiras, e não só.

“Neste aspeto é de agradecer e é de salientar a ajuda que nós recebemos de estudantes, de pessoas que vêm de fora e procuram a Biosfera para fazer voluntariado, para, por exemplo, de campanhas de limpeza e na questão da época das tartarugas”, sublinha Odair Cardoso.

A mesma fonte avança que a Biosfera tem apostado fortemente em ações de sensibilização nas escolas e nas comunidades sobre a proteção e conservação da biodiversidade.

Em relação à iniciativa “São Vicent d’Costa Limpe”, a próxima campanha de limpeza já está agendada para o dia 26 de Fevereiro, desta entre a encosta de Salamansa no sentido à Baía das Gatas.

AC – Estagiária