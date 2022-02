Golfista Ailton Cruz vence torneio em memória dos 100 anos de Antero Barros

O golfista Anilton Cruz foi o vencedor do torneio de golfe em memória dos 100 anos de Antero Barros, fundador e primeiro presidente do Comité Olímpico Cabo-verdiano, de 1989 a 2002.

Em memória aos 100 anos de Antero Barros, o Comité Olímpico Cabo-verdiano realizou, em São Vicente, duas competições, uma de golfe realizada no Club de Golfe de São Vicente, que contou com a participação de 40 golfistas da ilha e outra de Ténis, realizada no Clube de Ténis do Mindelo.

A nível nacional, as atividades estendem-se até ao final do mês de fevereiro e culminam, com uma conferência sobre Olimpismo e a Vida e obra de Antero Barros, no dia 23 de Fevereiro, data do seu nascimento, na Universidade do Mindelo.

Fundador do Comité Olímpico Cabo-verdiano e professor Antero Barros nasceu em 1922 para o representante do COC, um homem com foco no. “Pensava, idealizava e tentava concretizar os seus sonhos”, referiu o jornalista e membro do Comité Olímpico Luís Cardoso da Silva, que integrou a primeira direcção da instituição.

A ideia, conforme Cardoso da Silva, era inserir o Críquete, mas devido às dificuldades de fazer uma demonstração, optaram por apostar “forte no golfe e no ténis “Entramos em contacto com as associações e prontamente responderam às nossas solicitações e fizeram esta homenagem merecida”.

A filha mais nova de Antero Barros, Felipa Lima de Barros, agradeceu o gesto disse que esta é uma homenagem que sensibiliza em muito a família, “Dizer que era um filho de Cabo Verde que sempre amou a sua terra e tudo o que ele fez, não fez por proveito próprio, mas para o proveito do povo de Cabo Verde. Foi uma pessoa que sempre amou a sua terra” sublinhou.

Amante do desporto, Antero Barros, via-o como “um instrumento para formação de homens e mulheres, além do contributo para a vida saudável, deu os primeiros passos para que Cabo Verde tivesse representação nos Jogos Olímpicos e fomentou a divulgação dos valores Olímpicos em Cabo Verde, ainda nos anos de 1990”, refere o COC.

EC