São Vicente: Mansa Floating vai receber mensalmente um jovem talento para gravar no estúdio e fazer residência criativa na ilha

20/02/2022 23:38 - Modificado em 20/02/2022 23:38



O jovem artista Yatin Kumar é o primeiro artista a gravar nos estúdios do Mansa Floating Mindelo, em São Vicente, e que a partir de agora vai receber todos os meses um jovem talento musical para gravar no estúdio e fazer residência criativa na ilha.

O jovem venceu um concurso online, do aplicativo Lomotif, que é uma parceria entre a Social Nation Africa, do grupo ADS, e o aplicativo. O vencedor viaja para a ilha de São Vicente, para gravar duas músicas com o produtor musical Teddy Riley, diretor artístico e curador do Mansa Studio.

O Lomotif é um editor que permite criar pequenos filmes usando fotos e vídeos do celular. O app possui uma ferramenta de edição de fácil manuseio, em que é possível adicionar músicas famosas como trilha sonora e compartilhar o resultado com os amigos. O programa, disponível para download grátis em Android e iPhone (iOS), também funciona como uma rede social que possibilita seguir pessoas para curtir e comentar suas publicações.

Natural da índia, conforme a TCV, o jovem foi selecionado entre mais de 45 mil concorrentes do concurso “You’ve Been Scouted” da plataforma digital Lomotif, que possui mais de 320 milhões de usuários.

“Cada vencedor terá a oportunidade de vir a Mindelo gravar duas músicas com Teddy Riley”, anunciou, Paul Francis produtor musical.

A directora Geral da ADS, citada pela mesma fonte, avança que o Mansa Floating e os estúdios que o grupo está a montar na ilha de São Vicente, estão previstos mais dois, não é só para a promoção dos artistas de Cabo Verde e do continente, mas de todo o mundo. “A vinda deste jovem (Yatin Kumar) é uma oportunidade de motivar a juventude de Cabo Verde e de África”, salientou esta responsável, que afirma ainda que a Social Nation África está dedicada a promover as indústrias criativas.

O Mansa Floating Hub, do grupo Mansa Hotel Development, construído em Mindelo, foi inaugurado no dia 13 de agosto. O projeto recebeu o certificado de registo de investimento da Cabo Verde TradeInvest em 2019 e as expectativas são grandes quanto ao seu potencial para dinamizar o turismo cultural e a economia da ilha.