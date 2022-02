Regional São Vicente: Académica mantém liderança após vitória sobre o Salamansa

A Académica do Mindelo continua a comandar o campeonato regional de futebol em São Vicente. Na jornada 8, disputada no sábado, 19, os estudantes derrotaram o Salamansa por 1-0.

À 8 jornadas que a formação da Académica segue firme na liderança do Regional em São Vicente. Depois de ter saltado para a liderança na jornada passada, ao vencer o Farense por 1-0, a equipa treinada por Carlos Machado, somou mais uma vitória, sendo desta feita frente ao Salamansa pelo mesmo resultado, neste sábado, 19.

O resultado de 1-0 repetiu-se, e o marcador voltou a ser Tchukim, que depois de ter feito o gosto ao pé frente ao Farense, desta feita, voltou a fazer o mesmo frente a equipa da zona piscatória.

No outro jogo de destaque da jornada a formação do Batuque venceu o Derby por 1-0, ficando sozinho no segundo lugar da tabela classificativa. O único golo do encontro foi apontado pelo avançado Bruno.

Já o Clube Sportivo Mindelense continua mergulhado na crise, isto após empatar nesta jornada com a formação dos Falcões do Norte a uma bola. Os Leões da Rua de Praia somam o quarto jogo consecutivo sem ganhar para o campeonato.

Quem também sorriu nesta jornada foi o Castilho que conseguiu a sua primeira vitória no campeonato regional, ao vencer a formação do Farense por 3-2.

Na tabela classificativa, a Académica é o líder isolado com 18 pontos, seguido do Batuque, com 17 pontos, Mindelense 15, Derby 14, Falcões do Norte 11, Castilho 7, Farense 6 e Salamansa 3 pontos.