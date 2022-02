Covid-19: São Vicente, Santiago, Sal e São Nicolau são as únicas ilhas com casos ativos

20/02/2022 23:29 - Modificado em 20/02/2022 23:29



As ilhas de São Vicente, Santiago, Sal e São Nicolau são neste momento as únicas ilhas com casos ativos de covid-19, depois de nas últimas 24 horas a ilha Brava ter saído desta lista. Cabo Verde não registou casos novos da doença nas últimas 24 horas, mas houve um óbito por outras causas em São Vicente.

Os casos de covid-19 continuam em baixa no país, e cada vez mais a situação é animadora, visto que nas últimas 24 horas, não houve o registo de novos casos da doença. No entanto, mais quatro pessoas saíram dos isolamentos, diminuindo os casos ativos de covid-19.

A ilha Brava foi a mais recente ilha a juntar ao lote das que não têm casos de covid-19, visto que nas últimas 24 horas, mais duas pessoas que estavam em isolamento na ilha foram dados como recuperados.

Brava junta-se a ilha do Fogo, Santo Antão, Boa Vista e Maio, que neste momento não têm casos ativos de covid-19.

Por outro lado, as ilhas de São Vicente, Santiago, Sal e São Nicolau são neste momento as únicas ilhas com casos ativos de covid-19.

Sal tem seis casos ativos, seguido de São Vicente com 4, Santiago com 4, e São Nicolau com 2 casos.

Cabo Verde tem neste momento, 55.393 casos recuperados, 400 óbitos, 42 por outras causas e 9 transferidos, perfazendo um total de 55.860 casos positivos acumulados